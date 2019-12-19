Полиция перекрыла канал поставок фальшивых денег из Дагестана в Югру

Правоохранители ХМАО-Югры перекрыли канал поставок фальшивых дензнаков из Республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Следствие установило, что обвиняемый в ноябре 2016 года, находясь в Дагестане, организовал доставку фальшивых купюр своему знакомому в Сургут. Злоумышленник с иными участниками преступной группы сбывал поддельные купюры достоинством 5 тысяч рублей в разных торговых точках автономного округа.

За несколько дней им удалось сбыть 8 банкнот, после чего их поймали. Полицейские изъяли из незаконного оборота еще 200 поддельных купюр. Четверо преступников, которые участвовали в распространении фальшивых денег, были задержаны и осуждены, а организатор преступной схемы подался в бега, но летом этого года его задержали в Дагестане.

Теперь материалы дела направлены в суд. Санкция статьи «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Сургут, служба информации

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