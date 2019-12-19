«Сургут для детей», похоже, победил Комарову – бюджет раскошелится на поддержку ипотечниц Югры

Накануне пресс-конференции Владимира Путина югорским ипотечникам пообещали решить вопрос с компенсациями для участников региональных программ. После целой серии не очень удачных встреч властей и общественников, вчера, диалог, наконец, перешел в конструктивное русло, – рассказали «новому Дню» представители движения «Сургут для детей».

Напомним, они отстаивают интересы тех, кто несколько лет назад включился в программы, стимулирующие покупку жилья. В 2006 году, чтобы улучшить показатели по региональной застройке, местные власти пообещали людям множество всяких льгот (субсидии на детей, компенсацию процентной ставки – КПС и т.п.) при приобретении жилья в ипотеку. Показатели улучшили, но в прошлом году все эти льготные программы по формальным признакам начали сворачивать. То есть, люди набрали ипотечных кредитов по довольно высоким процентным ставкам, и остались один на один с банками без субсидий и КПС. Этот вызвало у людей, а в подобных программах приняли участие 67 тысяч человек, недоумение и протест. В ответ руководство региона включило вполне рабочую схему: одним что-то дать, другим пообещать, третьих запугать, таким образом разделить протест, ну а в отношении остальных отсрочка – лучшая форма отказа.

В течение года с ипотечниками встречались разные представители властей – омбудсмен, замгубернатора, глава департамента строительства. Но каких-то ощутимых результатов это встречи не принесли. Пострадавшие, объединившиеся в организацию «Сургут для детей», заявили о намерении объявить голодовку.

Последней каплей стала встреча с омбудсменом Натальей Стребковой во вторник 17 декабря Стребкова с активистками из Нижневартовска. Как считают в организации «Сургут для детей», мероприятие было безрезультатным и бессмысленным – уполномоченная по правам человека заявила, что законных оснований для поддержки ипотечниц у руководства региона нет, да и по большому счету они обманщицы. Тем самым омбудсмен приблизила еще на шаг начало жестокого протеста со стороны «Сургута для детей».

И видимо власть ощутила настрой активисток и следующая встреча представителей правительства округа с ипотечницами прошла в совершенно другом формате. Накануне помимо Стребковой в переговорах приняли участие и представители окружного кабмина. В частности, замглавы департамента соцразвития правительства Югры Людмила Низамова.

Как рассказала «Новому Дню» участница переговоров Елена, Низамова впервые за весь период конфликта ипотечниц с региональной властью признала, что возможно, Ипотечное агентство Югры не вполне корректно сопровождало процесс заключения договорных отношений между гражданами и агентством. Людмила Низамова сделала такой вывод с учетом массовости актива «Сургута для детей». Чиновнице показалось сомнительным, что тысячи ипотечниц оказались «обманщицами» и годами незаконно получали КПС. Более того, Низамова сообщила, что предположительно в январе будущего года вопрос по возвратам КПС будет решен в пользу жертв региональных ипотечных программ.

«Предварительно каждому предложат выбор – или отмена возврата КПС или получение субсидии на ребенка. Об этом вроде бы договорились», – сообщила Елена.

Сургут, служба информации

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