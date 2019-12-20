Экс-главу Сибирского поймали еще и на взятке: бывшему чиновнику грозит реальный срок

Бывшего руководителя сельского поселения Сибирский (Ханты-Мансийский район Югры) уличили в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

По информации ведомства, следствием было установлено, что бывший глава поселения в 2015 году заключил с местной жительницей, якобы сотрудницей сельской администрации, договор найма служебного жилого помещения – квартиры в Сибирском, в которой в качестве нанимателя был указан еще один гражданин Российской Федерации. На основании данного договора мужчина был зарегистрирован по месту жительства в муниципальной квартире.

Однако проверка показала, что на момент заключения договора жительница поселка в администрации поселения не работала, квартиры фактически не существовало, а фиктивное вселение в нее гражданина было необходимо для его незаконной регистрации по месту жительства. При этом глава поселения за эту услугу получил взятку в размере 20 тысяч рублей.

Стоит при этом отметить, что в это время главой Сибирского трудился Виктор Рысаков, ранее он уже был осужден за восемь эпизодов мошенничества и три эпизода служебного подлога. По данным правоохранителей, в период с 2011 по 2015 годы Рысаков регулярно манкировал своими служебными обязанностями. Однако исправно заполнял табель учета рабочего времени, где указывал, что честно отработал все, что положено. В результате сельский глава незаконно получил 140 тысяч рублей в виде заработной платы.

Деньги в казну Рысаков вернул и получил условный срок лишения свободы.

По новым фактам в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки за совершение действий, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица). Санкция по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сибирский, служба информации

Сибирский. Другие новости 19.12.19

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