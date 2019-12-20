За стрельбу в Сургуте 25-летний горожанин заплатит 40 тысяч рублей

За стрельбу в югорском Сургуте местный житель заплатит штраф в 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.

По данным полиции, в конце октября текущего года в дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило сообщение о том, что из окна автомобиля, который двигается в составе свадебного кортежа по Югорскому тракту, мужчина произвел выстрел в воздух. Правоохранители задержали правонарушителя – молодого человека 1994 года рождения. Установлено, что сургутянин стрелял из охолощенного пистолета холостыми патронами, отмечая свадебное торжество. Также он устроил стрельбу и около подъезда жилого дома по улице Крылова.

Мужчину доставили в отдел полиции, где на него был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах».

По решению суда у стрелка было конфисковано оружие.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 20.12.19

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