Очередные выходные в Югре пройдут под знаком протеста

Грядущие суббота и воскресенье в крупнейшем городе Югры Сургуте вновь пройдут в сопровождении протестных акций. К ЛДПР, которые требуют вернуть прямые выборы мэров, коммунистам, которые митингуют в защиту Павла Грудинина, к «Сургуту для детей», который пытается поддержать местных ипотечников, присоединятся противники законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия».

Как рассказали агентству организаторы мероприятия, протест предполагается провести в формате пикета. Акция с местной администрацией согласована и направлена на консолидацию различных общественных групп для того, чтобы предотвратить принятие российской Госдумой ФЗ «О профилактике семейно-бытового насилия».

«Это крик о помощи. В субботу у христиан будет массовый молебен по всей России о защите российского народа от этого законопроекта. Мы же выходим, чтобы публично выразить свой протест против принятия данного законопроекта. И дать возможность другим людям высказаться. Люди выходят в разных регионах страны, но это массово не освещается. Как лично мне кажется, большие финансы положены с целью провести этот закон в нашей стране.

Этот закон не может быть ни в каком виде принят. Сегодня против данного закона все конфессии России, все кавказские республики, многие правозащитные и общественные организации. Все представители и объединения многодетных семей. Все республики Кавказа, православная церковь и я лично не выступаем за насилие в семье, как хотят нас выставить отдельные оппоненты. Типа на воре и шапка горит. Мы все не заголовок прочитали, а сам законопроект, и оказалось-то спасительное яблочко отравленное.

Мало того, мы предлагаем, сняв с рассмотрения законопроект, саму тему насилия не снимать с повестки. После нового года собрать представителей всех наций нашей страны, так как у нас многонациональная страна и в каждой нации свои традиции. Собрать представителей всех религий нашей страны, общественников, многодетных. Пригласить наших ученых-социологов, которые у нас есть. Они знают – как и какие инструменты управления обществом нужны для именно нашего общества. Они эксперты именно в этих вопросах.

Нам не нужны инструменты, разработанные для Африки, Америки или Франции. Нам нужны наши решения. И вот таким составом вместе думать и разрабатывать наши инструменты. Хотя уже все на поверхности. Когда дамы феминистки и ЛГБТ-сообщества, как говорят в СМИ, подняли эту тему, то сама собой была поднята и статистика. И оказалось, что 70 процентов побоев в семье мужчин и женщин в состоянии алкогольного опьянения. Так тут все на поверхности.

У нас сейчас в тренде ЗОЖ. Наши югорские активисты общества трезвости предлагают пилотный проект следующего шага. И как активисты рассказывают, МВД поддерживают их. Нужна только, наверное, чья-то воля. Или чья-то смелость. Давайте запретим продажу спиртных напитков в праздничные дни. Либо вообще, либо ограничим до обеда. Нужен следующий шаг. Это не запрет, это не ограничение. Это мягкое регулирование. Человек, который планирует, он заранее побеспокоится и все необходимое приобретт, но вот спонтанные застолья будут ограничены», – сообщил «Новому Дню» организатор акции Андрей Дейнега.

Сургут, служба информации

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