Гражданин Узбекистана проведет 5,5 лет в колонии за истязания землячки

Гражданина Республики Узбекистан осудили в Нижневартовске. По данным правоохранителей, он на пару с соотечественником истязал свою землячку, при попытке побега женщина получила компрессионный перелом позвоночника.

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, подсудимый со своим знакомым, в августе 2016 года около кафе «Караван», насильно усадил в салон автомобиля свою соотечественницу. Злоумышленники отвезли женщину в лес, где потребовали от нее раздеться и сказать на камеру телефона, что она занимается проституцией, однако обещает больше этого не делать.

После этого осужденный нанес молодой женщине не менее 15 ударов ногами и руками по телу и голове и увез в город, где запер в своей съемной квартире. Опасаясь дальнейшей расправы, потерпевшая выпрыгнула с балкона второго этажа, в результате чего получила компрессионный перелом позвоночника.

Преступник был задержан сотрудниками полиции. Согласно решению суда он получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы по статье 117 УК РФ «Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Его напарник скрылся от правоохранителей в Узбекистане и сейчас находится в розыске.

Нижневартовск, служба информации

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