В Нижневартовске тюменцы расстреляли знакомого пиротехникой

В Нижневартовске два жителя Тюмени расстреляли своего знакомого пиротехническими изделиями. Соответствующее видео выложила в своей группе «ВКонтакте» телерадиокомпания «Регион-Тюмень».

В ролике видно, как на заснеженном поле в темное время суток двое мужчин проводят некие манипуляции с пиротехникой. В отдалении их действия снимает на камеру, очевидно, телефона, их знакомый.

Затем мужчины начинают «стрелять» салютом в оператора, который ругается, смеется, и требует купить ему новую куртку. Так как меткие друзья все-таки попали в оператора и, по-видимому, прожгли ему верхнюю одежду.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 23.12.19

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