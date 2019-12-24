На Иртыше ввели режим ЧС из-за опасности загрязнения реки нефтепродуктами

Руководство Ханты-Мансийского района Югры ввело режим чрезвычайной ситуации на реке Иртыш.

По информации «СургутинформТВ», на иртышской ледовой переправе провалился грузовик с топливной автоцистерной. Водитель погиб. Есть риск, что нефтепродукты могут попасть в реку, поэтому участок находится на контроле МЧС.

«Военно-спасательным подразделением Центроспас извлекли тело погибшего из кабины КамАЗа. Сейчас будем работать над тем, чтобы эвакуировать технику из-подо льда. Пока по времени и срокам говорить сложно, потому что разные условия могут этому способствовать. Я думаю, в течение двух недель мы эту работу завершим», – пояснил начальник ГУ МЧС России по Югре Петр Кугуй.

В свою очередь следственная группа начала разбирательство по факту случившегося. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной аварии.

«Сейчас рано говорить о причинах. Предварительно, несоблюдение скоростного режима на переправе», – отметил Петр Кугуй.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 23.12.19

СКР проверит органы опеки, которые отдали детей убийце из Нефтеюганска. / В Югре стартовал сбор подписей против законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия». / В Нижневартовске тюменцы расстреляли знакомого пиротехникой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»