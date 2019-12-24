На ликбез югорских чиновников в «Сколково» потратили почти 200 миллионов рублей: «Деньги некуда девать или что?»

На обучение чиновников Югры в «Сколково» регион потратил почти 200 миллионов рублей. Такая информация прозвучала на прошедшей накануне пресс-конференции Московской школы управления «Сколково».

В школу управления отправились 100 югорских чиновников. Глава Югры Наталья Комарова на пресс-конференции отметила методику «Сколково», которая позволяла перестраивать цели, задачи и механизмы их достижения прямо по ходу обучения.

«Наша команда не чувствовала себя поставленной в жесткие образовательные рамки. Это, на мой взгляд, дало больше возможностей мыслить и думать смело, без ограничений», – заявила Комарова.

Между тем на информацию о ликбезе чиновников, которые теперь будут «думать без ограничений» уже отреагировали соцсети. В основном комментаторы негативно оценили такую практику распределения бюджетных средств: «Ахаха, смешно)»; «Ну вот и зачем? Деньги некуда девать или что?»; «Прорыв грядет?»; «Максим, рывок же это!»; «А народ когда почувствует результат обучения?»; «Клоуны... вот реально смех сквозь слезы...»; «а набрать образованных в правительство сразу нельзя было?».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 24.12.19

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