В Югре прошел антимиграционный рейд: выявлено почти 900 правонарушений

Полиция ХМАО провела в округе антимиграционный рейд. В ходе проверок в городах региона за несколько дней было выявлено и пресечено 890 административных правонарушений.

По данным пресс-службы УМВД Югры, в ходе рейдов особое внимание уделялось местам наибольшего скопления и компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также осуществления ими законной (или незаконной) трудовой деятельности.

Так, в Нижневартовске был обнаружен 31 мигрант и фиктивная прописка на территории района. В Сургуте – гражданин Республики Таджикистан, который постановлением Сургутского городского суда был признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 2 000 рублей с выдворением за пределы РФ, после чего он сменил биографические данные и вновь въехал в Россию.

В период проведения операции было выявлено 9 фактов нелегальной трудовой деятельности иностранными гражданами. В отношении недобросовестных работодателей, незаконно привлекающих мигрантов к работе возбуждено 3 дела об административных правонарушениях.

Также полицейские отыскали трех иностранцев, находившихся в межгосударственном розыске.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 24.12.19

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