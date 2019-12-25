На трассе Лангепас – Когалым в ДТП с КамАЗом погибла женщина

Сегодня в первой половине дня в аварии на трассе в Нижневартовском районе погибла жительница Югры. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

По данным ведомства, около 11:00 на 22-м километре автодороги Лангепас – Когалым столкнулись «Тойота» и КамАЗ.

Водитель «Тойоты», женщина 1975 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Нижневартовск, служба информации

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