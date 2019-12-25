На трассе Лангепас – Когалым в ДТП с КамАЗом погибла женщина

Сегодня в первой половине дня в аварии на трассе в Нижневартовском районе погибла жительница Югры. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
По данным ведомства, около 11:00 на 22-м километре автодороги Лангепас – Когалым столкнулись «Тойота» и КамАЗ.
Водитель «Тойоты», женщина 1975 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Нижневартовск, служба информации
Нижневартовск. Другие новости 25.12.19
Ипотечниц из «Сургута для детей», которые объявили голодовку в начале осени, вызвали в прокуратуру. / В Югре прошел антимиграционный рейд: выявлено почти 900 правонарушений. / Убийцу дочери из Нефтеюганска заключили под стражу. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube