13-летняя девочка в Сургуте погибла в пожаре

Тринадцатилетняя жительница югорского Сургута погибла в пожаре в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

Как было установлено, 24 декабря около 4 часов в одном из жилых домов с печным отоплением по улице Угловой в ПСК № 41 «Рябинка» в городе Сургуте произошел пожар. В ходе его тушения пожарными в одной из комнат дома был обнаружено тело девочки 2006 года рождения без внешних признаков насильственной смерти.

В итоге следственным отделом по городу Сургут следственного управления следственного комитета России проводится проверка по факту гибели ребенка. В настоящее время по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сургут, служба информации

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