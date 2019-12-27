В Сургуте на пешеходном переходе насмерть сбили 16-летнюю девочку

В крупнейшем городе Югры – Сургуте накануне случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП погибла 16-летняя девушка.

По данным пресс-службы УМВД, в 22 часа 30 минут в Сургуте на проспекте Ленина мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем «Мазда», совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, девочка 2003 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Сургут, служба информации

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