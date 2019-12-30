российское информационное агентство 18+

Навстречу 2020

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 декабря 2019, 13:09 мск

Новости Югра

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Интервью, Тюмень, Ямал, Югра

Мошенник из московского СИЗО выманил у жителей Радужного 200 тысяч рублей

Жители Югры вновь попались на уловки дистанционных мошенников. На этот раз преступники обратили свое внимание на жителей города Радужный. Особую пикантность ситуации придает то, что мошенник «развел» своих жертв, находясь в следственном изоляторе Москвы. Ранее судимый за аналогичные преступления гражданин из СИЗО звонил потерпевшим из Радужного, представлялся их близким родственником и говорил, что попал в дорожно-транспортное происшествие и ему срочно необходимы деньги. Таким образом он выманил у троих жителей города 200 тысяч рублей. Еще трое горожан успели отменить банковские переводы на счет злоумышленника.

Преступная деятельность мошенника пресечена, по информации пресс-службы прокуратуры Югры, надзорное ведомство Радужного утвердило обвинительное заключение по части 2 статьи 159 УК РФ и части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в значительном размере). Материалы уголовного дела направлены в Радужнинский городской суд.

Радужный, служба информации

Радужный. Другие новости 27.12.19

В Сургуте на пешеходном переходе насмерть сбили 16-летнюю девочку. / Либерал-демократы провели серию пикетов в столице Югры: «Все эти вейпы, электронные сигареты дурманят голову». / Родители школьниц, которые регулярно и жестоко избивали сверстницу, ответят за детей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Югра, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,