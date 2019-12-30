Мошенник из московского СИЗО выманил у жителей Радужного 200 тысяч рублей

Жители Югры вновь попались на уловки дистанционных мошенников. На этот раз преступники обратили свое внимание на жителей города Радужный. Особую пикантность ситуации придает то, что мошенник «развел» своих жертв, находясь в следственном изоляторе Москвы. Ранее судимый за аналогичные преступления гражданин из СИЗО звонил потерпевшим из Радужного, представлялся их близким родственником и говорил, что попал в дорожно-транспортное происшествие и ему срочно необходимы деньги. Таким образом он выманил у троих жителей города 200 тысяч рублей. Еще трое горожан успели отменить банковские переводы на счет злоумышленника.

Преступная деятельность мошенника пресечена, по информации пресс-службы прокуратуры Югры, надзорное ведомство Радужного утвердило обвинительное заключение по части 2 статьи 159 УК РФ и части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в значительном размере). Материалы уголовного дела направлены в Радужнинский городской суд.

Радужный, служба информации

Радужный. Другие новости 27.12.19

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