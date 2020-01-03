Югра убойно отметила новый год: братоубийство и убийство кувалдой в первые часы 2020-го

Празднование нового года в Югре омрачилось убийствами. По данным окружной пресс-службы СУ СКР, произошли они в Нягани и Нижневартовске в первый день наступившего года.

Так, по версии следствия, 1 января 2020 года около 8 часов в одной из квартир в доме 44 Центрального микрорайона в поселке городского типа Талинка (Октябрьский район Югры) брат убил брата. Правоохранители сообщают, что между распивающими спиртные напитки братьями 1995 и 1999 годов рождения возникла ссора, в ходе которой младший избил старшего брата, а затем нанес ему удар ножом. От полученных повреждений последний скончался на месте. В тот же день молодой человек был задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство). В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также 1 января в поселке городского типа Излучинский (Нижневартовский район Югры) 37-летний уроженец Самарской области в помещении общежития, расположенного по ул. В. Белого, праздновал наступление 2020 года со своим 31-летним знакомым. В ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, один из участников которой нанес своему оппоненту два удара кувалдой по голове, от которых потерпевший скончался на месте. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий убийца был задержан в тот же день. Ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ и заключили под стражу.

Нягань, Нижневартовск, служба информации

Нягань, Нижневартовск. Другие новости 03.01.20

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