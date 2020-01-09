Муниципальный молодежный клуб в Югре привлекли к ответственности за доступ к порнографии

Муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» (поселок городского типа Междуреченский, Кондинский район ХМАО) оштрафовали за доступ детей к сайтам, содержащим информацию экстремистского и порнографического характера. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Стоит при этом отметить, что среди всего прочего в качестве своих задач клуб декларирует: формирование духовно-нравственных ценностей, морали и гражданской культуры на основе культурно-исторических духовных ценностей и роли России в судьбах мира, сохранения и развития чувства гордости за свою страну; а также – профилактика асоциального поведения и правонарушений среди подростков и молодежи. Координация организационной и методической работы по созданию и реализации единой системы гражданского, патриотического, духовно-нравственного, экологического, спортивного и физического воспитания подростков и молодежи Кондинского района.

Впрочем, среди тех же задач также присутствует: удовлетворение информационных потребностей молодежи во всех сферах деятельности, методическое обеспечение молодежи и подростков, повышение эффективности реализации государственной молодежной политики с использованием современных средств коммуникаций и внедрение современных средств телекоммуникаций, компьютерных сетей и информационных технологий.

Между тем, по данным надзорного ведомства, по итогам прокурорской проверки правоохранители выяснили, что на персональных компьютерах «Кибер-клуба» учреждения имелась возможность доступа к сайтам, содержащим информацию экстремистского и порнографического характера.

В связи с этим прокурор Кондинского района возбудил в отношении учреждения дело по части 2 статьи 6.17 КоАП РФ «Неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет») информации в местах, доступных для детей, административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».

Постановлением мирового судьи юрлицо было привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Также районный прокурор внес руководителю центра («Ориентиром» руководит Алексей Густов) представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

Междуреченский, служба информации

Междуреченский. Другие новости 03.01.20

Югра убойно отметила новый год: братоубийство и убийство кувалдой в первые часы 2020-го. / Эксперты назвали города с наибольшим и наименьшим числом матерщинников. / Коммунальный актив «Бикова-Боброва» рано празднует победу: битва за ЖКХ Мегиона выходит на прокурорский уровень. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»