Очередной алкорейд в Нижневартовске: изъято более 1000 литров алкоголя

В Нижневартовске прошел очередной полицейский рейд по торговым точкам города целью проверки соблюдения законодательства в вопросах торговли спиртосодержащей продукцией.

Как сообщает пресс-служба окружного полицейского главка, поводом для проверки послужили сообщения от горожан, которые жаловались, что в небольших торговых павильонах в обход действующего законодательства продают спиртное. В рейд отправились участковые уполномоченные полиции вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних.

В процессе аудита информация от бдительных граждан нашла свое подтверждение. Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 1000 литров спиртосодержащей продукции. Как правило, алкоголь продавался в нестационарных торговых точках. В отношении четырех индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела по части 2 и части 3 статьи 14.16 «Нарушение правил продажи спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» КоАП РФ. В дальнейшем материалы будут направлены в суды.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 09.01.20

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