В Югре будут судить членов наркоторговой ОПГ

В Нефтеюганске будут судить членов организованной преступной группы, которые торговали наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры.

По данным ведомства, в ходе следствия было установлено, что в 2019 году обвиняемые, действуя в составе ОПГ (восемь человек) разместили в тайниках-закладках наркотические средства синтетического происхождения с целью дальнейшей продажи наркозависимым жителям.

При попытке совершения очередного преступления злоумышленники задержаны сотрудниками полиции, которыми из незаконного оборота изъято более килограмма запрещенных веществ. В отношении обвиняемых судом по ходатайствам следственного органа была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении наркоторговцев. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в составе организованной преступной группы, в крупном размере».

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Нефтеюганск, служба информации

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