Житель Югры забил приятеля стулом в старый новый год

Житель югорского поселка Березово забил собутыльника стулом накануне вечером. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным ведомства, 13 января 2020 года вечером в одной из квартир жилого дома по улице Механической в поселке городского типа Березово Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ходе распития спиртных напитков между двумя мужчинами 1981 и 1995 годов рождения возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой 24-летний местный житель нанес своему знакомому множественные удары металлическим стулом по голове. От полученных телесных повреждений последний скончался.

Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу. Березовским межрайонным следственным отделом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Березово, служба информации

Березово. Другие новости 13.01.20

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