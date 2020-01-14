Актив «ЛУКойла» задолжал сотрудникам 7 миллионов рублей: в дело вмешалась прокуратура

ЗАО производственное геологическое предприятие «М-Геос» из югорского Мегиона задолжало своим сотрудникам 7 миллионов рублей. В дело была вынуждена вмешаться прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в результате проверки трудового законодательства в «М-Геос» выяснилось, что предприятие не заплатило своим работникам за декабрь прошлого горда. В связи с этим прокурор Мегиона внес директору общества представление об устранении нарушений закона.

Представление рассмотрено и удовлетворено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, перед 227 работниками погашена задолженность в размере 7 миллионов рублей.

Также прокурор в отношении юридического лица и его руководителя возбудил дела по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы), которые находятся на рассмотрении.

Стоит отметить, что ЗАО «М-Геос» было основано в 2002 году. В качестве основных видов деятельности предприятия указано: «работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы». И основным учредителем является ОАО «ЛУКойл-Лангепаснефтегаз».

Мегион, служба информации

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