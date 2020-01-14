В Ханты-Мансийске изъяли почти полкило наркотиков

В югорской столице правоохранители задержали 42-летнего мужчину, изъяв у него почти полкилограмма наркотических средств.

По данным пресс-службы окружного УМВД, в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия на парковке возле одного из домов по улице Калинина города Ханты-Мансийска был остановлен автомобиль под управлением гражданина 1977 года рождения.

В ходе досмотра автомобиля под водительским сиденьем обнаружен и изъят сверток с веществом белого цвета внутри. Согласно справки об экспертном исследовании изъятое содержит в своем составе производное наркотического средства общей массой 459,58 грамма. Водитель был задержан.

Следователем МО МВД России «Ханты-Мансийский» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ханты-Мансийск, служба информации

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