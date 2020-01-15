На Сургутской трассе КамАЗ столкнулся с автобусом: есть пострадавшие

Крупное ДТП случилось этим утром в Югре. На трассе Сургут-Нижневартовск КамАЗ столкнулся с автобусом. Есть пострадавшие. По данным пресс-службы окружного УМВД, сегодня около 8 часов 50 минут на 96 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Сургутском районе произошла авария с участием двух транспортных средств. По предварительным данным, водитель КамАЗа, выезжавший с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущество автобусу Ссанг Йонг, который двигался из Нижневартовска в сторону Сургута.

В результате ДТП водитель автобуса и 2 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ханты-Мансийск, служба информации

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