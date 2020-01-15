Компании «Ютэйр-Вертолетные услуги» грозит банкротство: дело рассмотрит суд Югры

Арбитражный суд Югры рассмотрит дело о банкротстве компании «Ютэйр-Вертолетные услуги». Об этом сообщает ресурс Сургутинформтв. По данным СТВ, один из прибыльных активов авиакомпании «Ютэйр» – «Ютэйр-Вертолетные услуги» рискует обанкротиться. Соответствующий иск подал в арбитражный суд Югры «МТС-банк». Эту информацию подтвердили в суде. Банк требует признать несостоятельным акционерное общество за долги по процентам взятого ранее кредита, это более 16 миллионов рублей.

Стоит отметить, что еще в 2015 году «Ютэйр-Вертолетные услуги» выступил в качестве поручителя у компании «Ютэйр», когда та заключила кредитный договор на сумму почти 19 миллионов у нескольких банков, в числе которых «МТС-банк». Позже, по версии «МТС-банка», в 2018 и 2019 годах, у авиаперевозчика начались финансовые трудности – прекратились выплаты процентов по кредиту.

Между тем, запланированное на начало этой недели заседание в арбитражном суде по делу банкротства «Ютэйр-Вертолетные услуги» не состоялось. Его перенесли на более поздний срок, так как авиационная компания считает, что при подаче заявления «МТС-банк» не выполнил все требования законодательства. СТВ напоминает, что «Ютэйр – Вертолетные услуги» работает на рынке более четверти века, сотрудничает с Организацией Объединенных Наций, выполняя грузоперевозки в разных уголках мира и приносит существенную прибыль ее владельцам.

Ханты-Мансийск, служба информации

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