В Нефтеюганске будут судить директрису УК за хищение почти 800 тысяч рублей

В Нефтеюганске будут судить генерального директора управляющей компании «Городское домоуправление 5» за хищение почти 800 тысяч рублей из кассы УК. Об этом агентству сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
По версии следствия, глава компании, занимая должность генерального директора УК с апреля 2017 года по ноябрь 2018 года, изготовила 11 подложных договоров аренды транспортного средства, по которым предоставляла в бухгалтерию сфальсифицированные документы об их исполнении.
За указанное время она получила из кассы компании в счет оплаты этих договоров 778,5 тысяч рублей, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.
Так что теперь она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ «Присвоение имущества в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Уголовное дело направлено в суд.
Отметим, в указанный период времени данную УК в Нефтеюганске возглавляла Татьяна Анохина.
Нефтеюганск, служба информации
Нефтеюганск. Другие новости 16.01.20
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