Бывшему вице-мэру Пыть-Яха грозит 5 лет за незаконное предпринимательство

Бывшему замглавы югорского Пыть-Яха грозит 5 лет лишения свободы за незаконное предпринимательство. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что экс-чиновник в 2011-2016 годы, до вступления в должность заместителя главы администрации, осуществлял сдавал в аренду три торговых корпуса. Однако в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе он зарегистрирован не был. За указанный период злоумышленник получил доход в размере более 17 миллионов рублей.

Прокурор Пыть-Яха утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя главы администрации города. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело направлено в суд.

По данным надзорного ведомства, данный гражданин трудился в мэрии Пыть-Яха с 2016 по 2017 год. Следовательно, речь идет о Шахемире Керимове, который был первым заместителем главы Пыть-Яха как раз с ноября 2016 по сентябрь 2017 года. Он ушел в отставку после того, как отчитался губернатору Югры Наталье Комаровой о выполнении федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», включив в доклад несуществующие объекты. Тот факт, что информация не соответствуют действительности, выявили эксперты ОНФ.

Керимов не первый местный чиновник, в отношении которого возбуждается уголовное дело. Так, уже завершено расследование в отношении экс-директора МУП «Управление городского хозяйства» Пыть-Яха Александра Рабиновича, который обвиняется в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, в начале декабря из администрации города уволился заместитель главы по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Али Джабраилов. Силовики выяснили, что он предъявил при устройстве на работу фальшивый диплом, и возбудили уголовное дело.

Пыть-Ях, служба информации

Пыть-Ях. Другие новости 17.01.20

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