В Германии спрогнозировали скорое банкротство Украины

Отставка главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия может привести к банкротству страны. Об этом пишет немецкая Handelsblatt. По мнению авторов публикации, Украине грозит очередное банкротство в связи с тем, что Киев должен в срочном порядке погасить долги перед иностранными кредиторами, которые составляют несколько миллиардов долларов.

«Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме $17 млрд, срок погашения которых уже истекает», – пишет деловая газета. По мнению эксперта лондонской компании BlueBay Тимоти Эша, отставка главы НБУ является «тяжелым ударом для Украины, а также большим риском для рыночно-финансовой стабильности страны».

Неожиданная отставка Смолия привела к остановке выпуска еврооблигаций, которые должны были появиться на Лондонской бирже в среду, 8 июля. Смолий подал в отставку 2 июля. По его словам, на НБУ длительное время оказывалось политическое давление, что «делает невозможным эффективное выполнение обязанностей по руководству Национальным банком».

От продажи еврооблигаций Киев рассчитывал получить $1,75 млрд и направить $750 млн из них на выплаты по облигациям со сроком погашения в 2021-2022 годах, а оставшийся $1 млрд – направить на латание бюджетных дыр.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 06.07.20

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