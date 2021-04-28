Зеленского обвинили в сговоре с олигархами из-за подорожания газа

Политолог Дмитрий Корнейчук обвинил президента Украины в участии в афере с ценами на газ. Он уверен, что глава государства получит круглые суммы от подорожания топлива.

Политолог припомнил предвыборные обещания Владимира Зеленского и отметил, что президент не сдержал слов.

«Тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины», – заявил Корнейчук в эфире украинского телеканала «Первый независимый».

Политолог назвал подорожание газа аферой, на которую до этого не решались ни олигархи, ни руководство страны. По его мнению, у Зеленского есть свой финансовый интерес в такой ценовой политике.

«Сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался. Я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается», – сказал Корнейчук.

В студии шоу «Пульс» участники отметили, что в 2013 году на среднюю украинскую зарплату можно было купить в три раза больше газа, чем в 2021 году.

Напомним, с 1 мая бытовые потребители газа на Украине будут платить за голубое топливо почти вдвое больше, чем сейчас. Нынешний тариф в 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля) вырастет до 7,99 гривны (21,5 рубля), а у некоторых поставщиков – до 13,5 гривны (36,31 рубля). По предварительным данным, газовое отопление зимой обойдется некоторым украинцам на 1,5 тысячи гривен дороже, то есть около 4 тыс. рублей.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 27.04.21

Донбасс «завис»: переговоры Путина и Зеленского рискуют оказаться бессмысленными. / Киев прокомментировал сообщения о срочной эвакуации украинских дипломатов из «страны-агрессора». / «Прекращаем огонь» – Зеленский признал, что Минские соглашения не изменить. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»