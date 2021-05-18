На Украине учитель угрожала ребенку ножом и заставила съесть бумажный самолет

На Украине учительница информатики на уроке в седьмом классе заставила 12-летнего ученика съесть бумажный самолетик, после чего замахнулась на него ножом, угрожая порезать пальцы за «плохое поведение». Об этом сообщают украинские СМИ.

Инцидент произошел в школе в селе Солонка Львовской области. По словам пострадавшего школьника, кто-то в классе бросил самолетик, а он его поднял и положил на парту. «Учительница подумала, что это я его бросил, и заставила меня его съесть», – рассказал мальчик, передает ТСН.

Вскоре учительница заметила, что ученик не взял ручку. Педагог принесла нож и замахнулась на подростка, сообщает издание «Украина 24» со ссылкой на его одноклассницу. Более того, указывают СМИ, учительница угрожала порезать ему пальцы за то, что он «плохо себя ведет».

Родители школьника обратились в полицию. Местные власти поручили провести проверку по факту инцидента.

Сама учительница изначально утверждала, что пошутила над школьником. Позже она извинилась и написала заявление об увольнении.

Львов, Наталья Петрова

Львов. Другие новости 18.05.21

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