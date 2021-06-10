На Украину не пустят вакцинированных «Спутником V»

На Украину запрещен въезд иностранцам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила Государственная пограничная служба страны.

В ведомстве отметили, что в последнее время на Украину пытались въехать люди, вакцинированные «Спутником V».

«Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», – говорится в сообщении.

Чтобы въехать на Украину, нужно предоставить или отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы, либо сертификат о вакцинации препаратами, одобренных ВОЗ. Такими препаратами являются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Sinovac и Covishield.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 10.06.21

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