Под санкциями – 12 СМИ и компаний: новый антироссийский выпад Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 12 российских компаний.

Под ограничительные меры попали «Ростелеком», АО «Бизнес ньюс медиа» и принадлежащий ему сайт газеты «Ведомости», а также газеты «Московский Комсомолец», «Версия». Санкции предполагают блокировку доступа к этим ресурсам.

Ограничения введены также в отношении АО «ТРК-3», Фонда изучения исторической перспективы, Ассоциации благотворительной помощи «Взаимопомощь», ООО «Новинфо», «Наше Завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», «Анна-ньюс».

Кроме того, Зеленский ввел блокировку доступа к двум ресурсам, которые, по мнению киевских властей, связаны с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Под ограничения попал и депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.

Напомним, на минувшей неделе Россия расширила санкционный список в отношении граждан Украине. В новом перечне оказались министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Киев, Наталья Петрова

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