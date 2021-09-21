Совместные с НАТО военные учения начинаются на Украине

Главнокомандующий украинскими ВС Валерий Залужный заявил, что стратегические командно-штабные учения (КШУ) «Объединенные усилия-2021» с привлечением военных и техники стран НАТО начинаются в среду, 22 сентября, на Украине, они продлятся до 30 сентября.

«Объединенные усилия-2021» на Украине с участием около 12,5 тысяч военных и с привлечением авиации и флота пройдут на всех основных военных полигонах страны, а также в Черном и Азовском морях.

Валерий Залужный заявил, что стратегические командно-штабные учения, под названием «Объединенные усилия-2021» – это итог годовой работы, что они носят исключительно оборонный характер и направлены на то, чтобы «повысить в первую очередь оборонные способности нашего государства и наших вооруженных сил по пресечению вооруженной агрессии».

По словам украинского главкома, учения направлены на улучшение взаимодействия с партнерами Украины, они пройдут по стандартам НАТО. К учениям будут привлечены партнеры Киева, которые будут работать в качестве штабных офицеров и инспекторов. В маневрах будут две штабные фазы и одна практическая.

«Мы попробуем выполнить задания в качестве многонациональной авиационной компоненты. Будем выполнять задания в качестве многонациональной компоненты батальонно-тактической группы механизированной бригады. Будем тренировать возможности применения многонациональной группы специального назначения. Впервые попробуем отработать идеи многонациональной батальонно-тактической группы отдельной бригады морской пехоты», – рассказал Залужный .

По словам главнокомандующего украинскими ВС, в учениях примут участие до 12,5 тысяч военных, в том числе около 700 из стран НАТО, в частности: из США – 230, из Великобритании – 120, из Румынии – 32, из Польши – 80, из Литвы -35, из Словакии – 150. Также примут участие военные Латвии, Канады, Италии, Германии, Венгрии, Швеции, Грузии, Молдавии и Иордании.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 21.09.21

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