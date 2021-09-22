Киев хочет получать от США по $1 млрд. в год

«Финансовая помощь, предоставленная США Украине, должна достигать 1 миллиарда долларов в год», – написал на своей странице в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, – сообщает Газета.ру.

Глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что, по его мнению, уровень финансовой поддержки Соединенными Штатами Украины должен достичь отметки в 1 миллиард долларов (в год).

«Это должно произойти в ближайшие годы. Для этого в Конгрессе есть все предпосылки с точки зрения политики и вопроса безопасности. Это не случится сейчас, но должно произойти в ближайшие годы, и мы над этим будем работать», – заявил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что большая часть обозначенной им суммы будет направлена на сектор, обеспечивающий безопасность страны. Кулеба считает, что «клуб стран, которые получают помощь от США по $1 млрд. и более – это клуб избранных и это лучше любого статуса, потому что это реальная практическая помощь».

Ранее, в ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО будет слабее, если в составе альянса не будет Украины.

«Я считаю, что Украина, наконец-то, может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее. И это уже видно», – заявил президент Украины.

Киев, Иван Бабурин

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