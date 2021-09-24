Украина настаивает на немедленном заключении контракта на транзит газа

Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон во время круглого стола, организованного американским аналитическим центром Atlantic Council «Атлантический Совет» по видеосвязи в пятницу, 24 сентября, заявил буквально следующее: «Мы настаиваем на том, чтобы контракт на транзит газа должен быть подписан немедленно, не дожидаясь конца 2024 года», – сообщает ТАСС.

Украина хотела бы заключить контракт на транзит газа через ее территорию, не дожидаясь 2024 года, когда завершается действующий контракт с «Газпромом». Сергей Макогон считает, что это будет гарантией сохранения транзита через Украину.

Киев, понимая, что строительство «Северного потока-2» завершено, будет пристально следить за процессом его сертификации.

Макагон надеется, что процесс сертификации займет «значительное количество времени».

«Теперь вопрос в сертификации. Это наше требование, и мы будет очень пристально следить за сертификацией, чтобы она проходила в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета, без каких-либо исключений», – заявил глава украинской ГТС.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 24.09.21

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