Украинские депутаты будут проходить психиатрический осмотр

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), согласно которому депутаты будут обязаны периодически проходить наркологический и психиатрический осмотр. Документ опубликован в пятницу, 24 сентября, на сайте украинского парламента, – сообщают Известия.

В тексте законопроекта отмечается, что депутаты должны будут «предоставлять в начале календарной сессии в аппарат Верховной рады Украины сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра и справку о прохождении предварительного (периодического) психиатрического освидетельствования по форме, утвержденной министерством здравоохранения».

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что подобный разработанный контроль будет способствовать «надлежащему выполнению депутатами своих обязанностей».

Согласно тексту нового законопроекта, прохождение профилактического наркологического осмотра и психиатрического освидетельствования должно повысить уровень политической культуры депутатов. В том числе это кается этического поведения парламентариев.

Киев, Иван Бабурин

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