В Киеве снова «подготовились» к встрече Путина и Зеленского

Киев вновь заявляет о вероятной встрече президентов России и Украины. Например, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что разговор «создал бы много дискомфорта» для Путина, а руководитель офиса главы Украины Андрей Ермак, в свою очередь, отметил важность того, чтобы переговоры состоялись, – сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ICTV.

Ермак в эфире украинского общенационального телеканала ICTV заявил, что президент, «сам выступил за проведение этих переговоров, и он обратился к президенту России, мы помним. И поэтому я могу сказать так, что, безусловно, это важно, важно, чтобы эта встреча, эти переговоры состоялись. Но мы слышим от официальных лиц РФ постоянно, что их то не устраивает и нет повестки дня, эти вопросы они будут обсуждать, эти не готовы».

Дмитрий Кулеба также в эфире ICTV в свою очередь заявил: «Президент Украины абсолютно четко знает наши красные линии, и если бы такой разговор состоялся, я убежден, он бы велся с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для президента Путина в разговоре тет-а-тет».

Ранее Кулеба заявлял, что Киев готов к встрече Зеленского и Путина, но у него сложилось впечатление, что Москва избегает этой встречи.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Путин четко подтвердил готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 27.09.21

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