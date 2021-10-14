На Украине дорожает национальный деликатес

На Украине продолжают расти цены на сало, в некоторых торговых точках сало уже стоит больше, чем мясо, – сообщает украинский телеканал СТБ.

На украинский национальный продукт рост цен начали фиксировать еще весной, с тех пор он практически не прекращается. По данным СТБ, сейчас в Киеве на рынках килограмм самого простого сала стоит порядка 100 гривен (около 270 рублей). За сало с мясной прослойкой – «генеральское» просят уже 300 гривен (более 800 рублей).

По мнению экспертов, основные причины подорожания – рост себестоимости выращивания свиней, повышение цен на зерновые для корма животных, увеличение стоимости транспортировок, а также высокие тарифы на газ и электричество.

Специалисты рынка прогнозируют дальнейшее подорожание продукта к концу года. По их мнению, цена на сало может подняться еще на 5-10%.

Следует отметить, в сентябре инфляция на Украине ускорилась до 11%. Больше всего, на 13,6%, подорожали яйца. На 1,1-3,7% выросли цены на сало, овощи, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, масло и хлеб.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 14.10.21

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