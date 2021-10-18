МВФ в перспективе выделит Украине 700 миллионов долларов

Международный валютный фонд (МВФ) объявил в понедельник,18 октября, что он достиг принципиального соглашения с украинскими властями относительно экономической политики страны, в частности, – о независимости Центрального банка Украины, – сообщает агентство AFP.

Российское издание Коммерсант также пишет, что МВФ достиг соглашения с властями Украины о пересмотре кредитной программы, в рамках которой страна рассчитывает в перспективе получить $700 млн. Теперь соглашение должно быть утверждено руководством МВФ.

В заявлении МВФ говорится, что сотрудники Фонда и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о политике поддержки реформ в стране в контексте соглашения о резервном кредитовании (SBA). Это открывает путь для рассмотрения первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы исполнительным советом МВФ.

«Речь идет о договоренности на рабочем уровне о мерах в области экономической, финансовой и структурной политики, направленным на то, чтобы помочь справиться с экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19, сохраняя при этом макроэкономическую и финансовую стабильность» – сообщила руководитель миссии МВФ на Украине Иванна Владкова-Голлар.

В 2020 году МВФ одобрил новую программу сотрудничества с Украиной, в рамках которой Киев должен получить кредит общим объемом $5 млрд., и выделил стране первый транш финансовой помощи в размере $2,1 млрд. Все пять траншей планировалось провести в течение 18 месяцев.

Вашингтон, Иван Бабурин

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