Плохо греет и воняет: украинцы недовольны низким качеством газа

Жители Украины жалуются на резкое падение качества газа, поступающего в их дома. Голубое топливо стало хуже греть и к тому же плохо пахнуть, указывают они. В результате вода на плите закипает дольше, а блюда в духовке не готовятся, а «тлеют», замечают украинцы.

Люди предположили, что поставщики уменьшили калорийность газа, то есть его теплотворную способность, сообщает издание Ubr.ua. Глава союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко подтвердил эту версию. По его словам, газ плохо греет из-за того, что он недоочищен.

Как пояснил эксперт, теплотворность голубого топлива зависит от качества его очистки. Если из газа удалить все примеси, он будет соответствовать европейским требованиям.

«Наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», – указал Попенко.

Эксперт объяснил, что из-за плохой очистки снижаются качество газа и его себестоимость. Однако украинским потребителям его продают по цене «нормального» газа, констатировал он.

Ранее председатель правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что страна в течение пяти лет сможет полностью отказаться от импорта газа при условии роста добычу собственного ресурса и повышения энергоэффективности.

Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко согласился с таким оптимистическим прогнозом, отметив, что у Украины есть все возможности для увеличения добычи газа, что позволит в итоге достичь газовой независимости от России.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 22.10.21

«В ответ на агрессивные действия РФ» – НАТО готовится перебросить дополнительные войска в Черноморский регион. / Генерал СБУ оценил возможности Украины в войне с Россией. / В Киеве поставки кислорода для больных коронавирусом под угрозой. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»