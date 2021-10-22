Зеленский предложил Газпрому скидку на транзит газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, 22 октября, что Украина предложила «Газпрому» скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в день, – сообщает РИА Новости.

Агентство Bloomberg, цитируя Зеленского, пишет: «Украина предлагает эту дополнительную возможность всем потенциальным странам-транзитерам. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и для «Газпрома».

По словам украинского президента, Киев гарантирует транзит и особые антикризисные условия для объемов, которые превышают предусмотренные по контракту.

«Я уверен, что если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрые скоординированные меры могут остановить кризис», -заявил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 22.10.21

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