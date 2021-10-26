Киев мечтает о репарациях от России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 26 октября, заявил, что Киев постоянно работает над получением репараций от России, а также над привлечением ее к ответственности «за преступления против Украины», – сообщают Известия.

Кулеба в своем аккаунте в Twitter, отвечая на вопрос подписчика, написал: «На самом деле речь о репарациях идет постоянно. Репарации – это непосредственное международно-правовое последствие нарушений Россией норм международного права. Именно над этим мы шаг за шагом работаем. Мы неизбежно привлечем РФ к ответственности за ее преступления против Украины».

Известия напоминают, как 26 августа российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Киев никогда не получит от Москвы требуемые за Крым $100 млрд. Тогда Пушков прокомментировал слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что потери Украины из-за «оккупации» Крыма составляют более $100 млрд. Речь шла о природных ресурсах и промышленности.

Киев, Иван Бабурин

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