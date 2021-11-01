Пресс-секретарь МИД Украины: мы оставляем за собой право ответа на наступательные действия

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что украинская сторона оставляет за собой право отвечать на наступательные действия в Донбассе, – сообщает РИА Новости.

«Украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», – заявил Николенко.

Кроме того, Николенко призвал российские власти прекратить мыслить категориями войны и добросовестно выполнять договоренности, достигнутые на саммите лидеров «нормандского формата» в декабре 2019 года.

«Жители Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги для сдвига с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами. Призываем РФ наконец-то прекратить мыслить категориями войны. Ожидаем добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров «нормандского формата», достигнутых в Париже в декабре 2019 года», – заявил Николенко в комментарии изданию Hromadske .

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на востоке Украины наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в силовые действия.

Киев, Иван Бабурин

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