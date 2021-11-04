В Киеве заявили об остановке Россией транзита угля из Казахстана на Украину

По словам главы комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса Россия остановила транзит угля на Украину из Казахстана, потому что «РЖД не дает добро на транзит».

«Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы», – написал в Telegram Герус и уточнил, что речь только об энергетическом угле, и не касается коксующегося угля.

Как сообщает украинское издание Страна.UA, помимо запрета на транзит, ранее Россия запретила импорт своего угля на Украину и прекратила поставки электроэнергии.

Украинский телеграмм-канал «Политика Страны» в свою очередь пишет, что «Киев надеется на импорт электричества из Белоруссии с 5 ноября. Но будет ли он – вопрос».

В конце октября Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 04.11.21

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