Главный украинский националист призвал своих соратников находиться в боевой готовности

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош на своей странице в Facebook призвал членов «Украинской добровольческой армии»* (вооруженное формирование националистов, которое не входит в состав ни одной официальной структуры Украины) находиться в боевой готовности, не исключив, что «в ближайшее время им придется вступить в дело», – сообщает издание Страна.UA.

«Друзья и подруги, призываю вас держать добровольческий строй. Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция, опять, будут нужны нашей Матери-Украине! Контакты с командирами и штабами у всех вас есть», – написал в Facebook Ярош.

2 ноября стало известно, что Ярош, бывший лидер «Правого сектора»,* был назначен советником главкома ВСУ. По мнению бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, это назначение могло быть решением США, которые таким образом демонстрируют, что «радикалы востребованы», и поднимают их значимость в обострении ситуации в Донбассе, – пишет Газета.ру.

* организация признана террористической и запрещена в России

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