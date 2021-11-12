Во Львове визит жены Зеленского охраняют снайперы, людям запрещено выглядывать из окон

Во время официального визита жены президента Украины, Елены Зеленской, во Львов местным журналистам запретили смотреть в окна, чтоб не стать мишенью для снайперов, – сообщает украинское издание Страна.UA.

На своей странице в Facebook львовский журналист Василий Терещук сообщил, что в редакцию, где он работает, пришли представители полиции Львова и предупредили, чтобы журналисты не выглядывали в окна, поскольку в город приехала супруга президента Украины.

«Только что в нашу редакцию пришли работники львовской полиции. Они предупредили нас, чтобы мы не выглядывали в окна, потому что приехала госпожа Зеленская. В связи с этим на крышах сидят снайперы и они будут стрелять, если мы проигнорируем предупреждение, – процитировал Терещук полицейских.

Резюмировал свое сообщение Василий Терещук следуюшим приветсвием в адрес супруги президента Украины: «Приветствуем госпожу Зеленскую во Львове. Надеемся, что она покинет город как можно быстрее».

Журналист также добавил, что «такого не было даже при Яныке».

Львов, Иван Бабурин

Львов. Другие новости 12.11.21

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