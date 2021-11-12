Украина планирует закупить партию турецких ударных беспилотников

Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам поездки на Донбасс заявил, что страна закупит партию ударных беспилотников Bayraktar в 2022 году для нужд вооруженных сил, – сообщает РИА Новости.

Также Алексей Резников заявил, что применение данных беспилотников не нарушает никаких соглашений, так как Bayraktar не является иностранным беспилотником.

Украинский министр обороны подчеркнул: «Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для производства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, – подчеркиваю. То есть, изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении вооруженных сил Украины. Они будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН».

Со своей стороны, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал «очень опасной игрой использование Украиной Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее последствий. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ».

В свою очередь, главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заверил, что вооруженные силы Украины находятся в постоянной готовности к применению ударных дронов:

«Мы к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатываем тактику применения, нарабатываем методику. Впереди еще очень много интересной для нас работы», – заявил Залужный.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 12.11.21

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