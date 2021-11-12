Кикабидзе обратился к Зеленскому

Бывший советский артист Вахтанг Кикабидзе сообщил в пятницу, 12 ноября, что прилетел в Киев призвать Владимира Зеленского «спасти» Михаила Саакашвили, у которого есть украинское гражданство, – сообщает деловая газета Взгляд.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Кикабидзе сказал, что он «специально прилетел» в Киев, чтобы «попросить» Зеленского «как-нибудь своего гражданина спасти». Также Кикабидзе высказал соображение, что у него «есть ощущение», что власти Грузии желают смерти Саакашвили в тюрьме.

Кикабидзе также сообщил, что Зеленский услышал его просьбу: «Сказал, что будет по телефону говорить».

Там же в Киеве, в шоу «Свобода слова Савика Шустера» Кикабидзе напомнил слова Зеленского: «Миша – гражданин Украины. Я же обязан его оттуда забрать».

Как передает РИА «Новости», артист считает, что Саакашвили «могут там убрать», поскольку «есть человек, который мечтает его видеть в гробу». Он дал понять, что говорит о экс-премьере Грузии Бидзине Иванишвили,

Кроме того, на том же шоу, на вопрос должны ли ездить украинские артисты в Россию Кикабидзе ответил: «Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работ», – ответил он и добавил, что сам в Россию не ездит и не общается с теми, кто ездит.

Киев, Иван Бабурин

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