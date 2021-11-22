Из-за отключений электричества в Одессе могут погибнуть люди

О возможной гибели людей в ходе веерных отключений электричества в Одессе предупредил мэр города Геннадий Труханов в ходе заседания оперативного штаба. Градоначальник отметил, что «это вопрос жизни и смерти» для нуждающихся в кислородной поддержке больных COVID-19, – сообщает украинское интернет-издание Страна.ua.

Как заявил одесский градоначальник, «веерные отключения – это не просто отключить холодильник в данном случае или посидеть без света при свечках. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти».

По словам Труханова, о возможных веерных отключениях его предупредили на совещании в обладминистрации.

По сообщениям деловой газеты Взгляд, в прошлый понедельник о возможности веерных отключений электричества на Украине предупреждал мэр Киева Виталий Кличко. Тогда же глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах говорил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев.

Одесса, Иван Бабурин

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