Украина вошла в первую тройку должников МВФ

Сопредседатель фракции в Верховной раде «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что по накопленным долгам перед Международным валютным фондом (МВФ) Украина вышла на третье место, обогнав Аргентину и Египет.

Как передает Sputnik «Ближнее зарубежье», Бойко обратил внимание, что «зависимость Украины от МВФ только увеличивается, и теперь мы третьи в мире, после Аргентины и Египта, по накопленным долгам перед фондом».

Политик подчеркнул, что когда Киев называет очередной кредит от фонда «достижением» и «свидетельством доверия западных партнеров», то обманывает собственных граждан.

По мнению Юрия Бойко, такие кредиты только доказывают, что в экономике и социальной сфере у страны огромные проблемы, с которыми эта власть уже не способна справиться.

Следует отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поступление нового транша от МВФ в размере около 700 млн. долларов.

Киев, Иван Бабурин

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