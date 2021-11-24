Украина вошла в первую тройку должников МВФ

Сопредседатель фракции в Верховной раде «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что по накопленным долгам перед Международным валютным фондом (МВФ) Украина вышла на третье место, обогнав Аргентину и Египет.
Как передает Sputnik «Ближнее зарубежье», Бойко обратил внимание, что «зависимость Украины от МВФ только увеличивается, и теперь мы третьи в мире, после Аргентины и Египта, по накопленным долгам перед фондом».
Политик подчеркнул, что когда Киев называет очередной кредит от фонда «достижением» и «свидетельством доверия западных партнеров», то обманывает собственных граждан.
По мнению Юрия Бойко, такие кредиты только доказывают, что в экономике и социальной сфере у страны огромные проблемы, с которыми эта власть уже не способна справиться.
Следует отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поступление нового транша от МВФ в размере около 700 млн. долларов.
Киев, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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