Украина попросила у ЕС еще денег

Уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца заявил агентству Bloomberg , что Украина попросила у Евросоюза дополнительную финансовую помощь.

По словам Буцы, администрация президента Украины уже начала переговоры с ЕС по поводу размера финансовой помощи и условий, связанных с новым пакетом займов.

«Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы», – сообщил Уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины.

Bloomberg отмечает, что новый пакет финансовой помощи, учитывая масштаб обязательств Украины, превысит 1,2 миллиарда евро, выделенных за последние два года.

По данным Еврокомиссии, непогашенная сумма кредитов Евросоюза Украине, выданных по нескольким программам макрофинансовой помощи, составляет 4,4 миллиарда евро, – сообщает РИА Новости.

Киев, Иван Бабурин

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