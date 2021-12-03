Украинские компании задолжали России более миллиарда долларов

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил в пятницу, 3 декабря, что долг частных компаний Украины перед РФ по состоянию на 1 июля составляет 1,1 млрд. долларов. Россия входит в десятку кредиторов предпринимателей страны.

В сообщении НБУ уточняется, что по географической структуре задолженности реального сектора по негарантированным кредитам (вместе с межфирмовым долгом) доля РФ с начала года увеличилась с 2,5% до 2,6%2.

По итогам первого полугодия 2021 года общая внешняя задолженность частных предприятий Украины, без учета еврооблигаций и кредитов, которые были предоставлены под гарантию правительства, составила 43 млрд. 964 млн. долларов.

Самая большая задолженность украинских предпринимателей – перед Кипром, она составляет около 21 млрд. долларов. Так же среди кредиторов – Великобритания и Нидерланды. Россия находится на восьмом месте среди стран, которым украинские компании должны больше всего.

Основная валюта заимствований – доллары (62,2%), евро (23,1%) и другие валюты, уточнили в Нацбанке.

Киев, Иван Бабурин

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